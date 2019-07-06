Yunan liderlerden Türkiye'ye ortak düşmanlık

Pazar günü erken seçim için sandık başına giden Yunanistan'da adaylar seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamasını isteyen Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının kabul edilemez olduğu söyledi. Çipras ayrıca sondajların devam etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı alacağını ifade etti.

Çipras'tan farkı yok

Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis'in durumu ise Çipras'tan farklı değil. Seçim sürecinde sürekli Türkiye düşmanlığıyla öne çıkmaya çalışan Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarına ilişkin küstah tehditler savurdu. Miçotakis, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu girişimlerin nasıl durdurulması gerektiğini biliyor ve bu güce de sahip. Ancak biz siyasetçiler, işin o seviyeye gelmemesi için uğraş vermeliyiz" dedi.

Öte yandan ülkede yapılan son anketlere göre Miçotakis'in Çipras'tan 15 puan önde olduğu gözüküyor.