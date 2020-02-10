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Yunan gazetesinden Atatürk kitapçığı

Yunan gazetesinden Atatürk kitapçığı

Yunanistan’da haftalık Proto Thema gazetesi, ‘20. Asrın Büyük Şahsiyetleri’ adlı kitap promosyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitapçığı okurlarına dağıttı.

Gazetede Ryan Gıngeras tarafından kaleme alınan sunuş metninde, “Yunanların çoğu, neredeyse içgüdüsel olarak ondan nefret ediyor. Bununla birlikte Atatürk, sahip olduğu nüfuzla ülkesinde kendi vizyonunu uygulama iradesine sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KİTAP ÇEVRİLDİ

Yunanistan’da Atatürk ile ilgili birçok biyografi ve kitap Yunancaya çevrildi. Son olarak Ta Nea gazetesi Atatürk’ün ‘Nutuk’undan bazı bölümler içeren bir kitapçığı okurlarıyla paylaşmıştı. Daha önce de Eleftherotypia gazetesi, Can Dündar’ın ‘Mustafa’ adlı belgeselini okurlarına promosyon olarak dağıtmıştı.

Kitapçığa büyük harflerle ‘Mustafa Kemal Atatürk’ ismi verildi.


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