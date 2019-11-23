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  3. Yunan Behiye'yi dövüp Türkiye'ye gönderdi

Yunan Behiye'yi dövüp Türkiye'ye gönderdi

Yunan Behiye'yi dövüp Türkiye'ye gönderdi

Göç rotasının en önemli duraklarından Yunanistan’ın, yasa dışı yollardan topraklarına giren kaçak göçmenlere karşı uyguladığı şiddet sürüyor.

Suriye’nin Azez kentindeki bombalı saldırıda ailesini kaybeden Behiye S. (18), amcasının yanına gitmek için kaçak yollardan girdiği Yunanistan’da hem dövüldüğünü hem de parası ile eşyalarına el konulduğunu söyledi. Yunan polisinin cebindeki paraları yedirerek işkence uyguladığını öne süren Behiye S., kendisine sahip çıkan Türk askeri ve göç idaresi yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti. 

AB GEÇİŞTİREMEZ

Yunan gazeteci Dimitris Liatsos, “2015’ten bu yana 4 yıldır, AB’nin göçmen sorununu parayla çözmeye çalıştığını, Türkiye’ye verilen 6 milyar euro sözünden çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirtti.


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