Yunan bakandan küstah açıklama: Türkiye ile çatışmaya hazırız!

Yunanistan Savunma Nikos Panagiotopoulos, skandal bir açıklamaya imza attı.

Sputniknews.com'un yer verdiği habere göre, Yunan Star televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye’nin provokasyonların son günlerde arttığını belirtti.



Panagiotopoulos şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan’ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başa çıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum."

Yunanistan’ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos, "Tam olarak öyleyiz" ifadesini kullandı.

Panagiotopoulos, şunları dedi:

"Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz."

Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarının güneyinde petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB yönetimine ‘Türkiye’nin provokasyonu’ ile ilgili mektup yazmıştı. Mektupta Türkiye’nin gerginliği tırmandırmasının sadece Yunanistan-Türkiye krizine değil, AB ile Türkiye arasında bir krize yol açacağı belirtilmişti.