Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7645
  • 7,6424
  • 366.122
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yunan bakandan küstah açıklama: Türkiye ile çatışmaya hazırız!
05 Haziran 2020 Cuma 23:07 | Son Güncelleme:

Yunan bakandan küstah açıklama: Türkiye ile çatışmaya hazırız!

Yunan bakandan küstah açıklama: Türkiye ile çatışmaya hazırız!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, skandal bir açıklamada bulundu. Panagiotopoulos, yaptığı açıklamada bir provokasyon olması halinde Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını belirtti!

Yunanistan Savunma Nikos Panagiotopoulos, skandal bir açıklamaya imza attı. 

Sputniknews.com'un yer verdiği habere göre, Yunan Star televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye’nin provokasyonların son günlerde arttığını belirtti.

Panagiotopoulos şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan’ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başa çıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum."

Yunanistan’ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos, "Tam olarak öyleyiz" ifadesini kullandı.

Panagiotopoulos, şunları dedi:

"Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz."

Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarının güneyinde petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB yönetimine ‘Türkiye’nin provokasyonu’ ile ilgili mektup yazmıştı. Mektupta Türkiye’nin gerginliği tırmandırmasının sadece Yunanistan-Türkiye krizine değil, AB ile Türkiye arasında bir krize yol açacağı belirtilmişti. 

Darbeci Hafter terk etmişti... Libya ordusu stratejik kente girdi!
CHP'li Enis Berberoğlu için karar belli oldu!
Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!
Libya'dan sert çıkış! 'O ülkelerden hesap soracağız'
İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor...
Başkan Erdoğan sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı

Başkan Erdoğan sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

Titiz Başak burcu en iyi kimlerle anlaşır?

Titiz Başak burcu en iyi kimlerle anlaşır?