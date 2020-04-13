Yunan amiral: Koronavirüs ABD ve AB'yi sakat bırakabilir, Türkiye'ye karşı bir başımıza kalabiliriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Amiral Aleksandros Diakopoulos, koronavirüsten dolayı ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) “sakat kalma” ihtimalinden dolayı, ülkesinin Türkiye’ye karşı yalnız kalabileceğini ve “en kötüsüne hazırlanması gerektiğini” söyledi.

Aksam.com.tr’nin Kathimerini’den aktardığı habere göre, “Korona yıllarında güvenlik ve ekonomi” başlıklı bir makale kaleme alan Diakopoulos, Yunanistan’ın “bir görünen, bir de görünmeyen düşmanla karşı karşıya olduğunu” yazdı.

Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmemesine rağmen Türkiye’yi “görünen düşman” olarak nitelendiren Amiral Diakopoulos, koronavirüsü ise “görünmeyen düşman” olarak tanımladı.

Yunanistan ekonomisinin toparlanma ve gelişim aşamasında olduğunu belirten Yunan amiral, “güvenliği tesis etmeden ekonomiyi geliştirmenin mümkün olmadığını, bunun aksini düşünen devletlerin bugün büyük bir bedel ödediğini” belirtti.

Türkiye’nin askerî, siyasî ve ekonomik gücünü kullanarak çok kapsamlı bir hibrit savaş yürüttüğünü öne süren amiral, koronavirüs sürecinin ardından dünyanın nasıl bir yer haline gelebileceğinin kestirilemediğini anlattı.

Koronavirüsten en fazla etkilenen yerler olan ABD ve AB’nin “sakat kalabileceği” ve uzunca bir süre içe kapanabilecekleri endişesinden yola çıkan Amiral Aleksandros Diakopoulos, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalabileceğini, ülke olarak “en kötü ihtimale” hazır olmaları gerektiğini kaleme aldı.