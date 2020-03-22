Yunan adalarında Auschwitz kampları

Sınır Tanımayan Doktorlar, mülteci kamplarındaki koronavirüs tehlikesine karşı sık sık uyarıda bulunmasına rağmen Yunanistan makamları bu konuda hiçbir adım atmıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Yunanistan’daki tıbbi koordinatörü Hilde Vochten, “Midilli, Sakız Adası, Sisam, Leros veya Kos’ta bulunan kamplardaki salgını bastırmak imkansız” dedi. Kampta bir sağlık sisteminin olmadığını, koronavirüs bulaşmış olan insanları tanımlamak, tedavi etmek ve izole etmenin imkansız olduğunu belirten Vochten, “Midilli’deki Moria kampının bazı bölümlerinde 1.300 kişi için sadece bir su musluğu var ve sabun yok” diye konuştu. Vochten şöyle devam etti:

KAÇIŞ YOLLARI YOK

“Beş ve altı kişilik ailelerin zar zor üç metrekarelik bir alanı vardır. Konaklama için kalıcı yapılar yoktur ve çoğu mülteci geceyi plastik örtü altında geçirir. Mülteciler Yunan askeri cuntasının çöküşünden bu yana eşi görülmemiş ve sert polis önlemlerine maruz kalıyor. Toplama kamplarındaki dayanılmaz hijyen koşulları, en temel koruyucu önlemlerin bile alınmasını engelliyor. Moria kampında, koronavirüs patlak verirse 20.000 kişi kaçış yolu olmadan ölümü bekliyor.” Bu arada Lesvos adasındaki kamp alanında 500 sığınmacı tarafından ayaklanma başladı.



NAZİ KATLİAMLARININ SEMBOLÜ OLAN KAMP



Auschwitz kampı, Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı döneminde Polonya’da kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma, sistematik katliam ve imha kampıydı. Auschwitz’e Avrupa’dan 1,3 milyon insan yerleştirildi. Bunların, 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Yaklaşık 900 bin kişi kampa geldikleri anda doğrudan gaz odalarına gönderilmiş ya da vurularak öldürülmüştür. Kalan 200 bin kişi, hastalık, kötü muamele, tıbbi deneyler nedeniyle ve gönderildikleri gaz odalarında ölmüştür.



Auschwitz ismi, II. Dünya Savaşı’ndaki Nazi dehşetinin sembolü olmuştur. Bu kamplarda, Yahudi, Roman, eşcinseller gibi Nazilerin düşman ilan ettikleri gruplar başta olmak üzere 6 milyon kişi ölmüştür.