YPG/PKK 200 DEAŞ'lıyı bıraktı

Serbest bırakılanların Rakka, Deyrez Zor ve Humus nüfusuna kayıtlı kişiler olduğu “Suriyeli olup herhangi bir suç işledikleri ispat edilmeyen kişilerin serbest bırakılması” kararı çerçevesinde bırakıldığı belirtildi. DEAŞ’lılar ve ailelerinin takibi gönderildiği bölgelerde yerel meclislerin sorumluluğu altında olacak. Hol Kampı’nda çoğu kadın ve çocukladan oluşan farklı ülkelerden 70 bin kişinin bulunduğu belirtildi.