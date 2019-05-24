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  3. Yıllardır UFO'ları inceliyoruz

Yıllardır UFO'ları inceliyoruz

Yıllardır UFO'ları inceliyoruz

Yıllardır kamuoyunun en merak ettiği konulardan biri hakkında ilk resmi açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzaylılar ve UFO konusunda resmi araştırma ve incelemeler yaptıklarını resmen duyurdu. Bu güne kadar Dünya dışı varlıkların aktiviteleri ve hareketleri hakkında hiç resmi açıklamada bulunmayan Pentagon’un sözcülerinden Christopher Sherwood, Amerikan basınına konuştu. Sherwood, “Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı” isimli özel programın varlığını doğruladı.  

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