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  3. Yıllardır mutfakta asılı duruyormuş! Değeri dudak uçuklatıyor

Yıllardır mutfakta asılı duruyormuş! Değeri dudak uçuklatıyor

Yıllardır mutfakta asılı duruyormuş! Değeri dudak uçuklatıyor

Yıllardır Fransa'da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablonun değerinin 6 milyon euro olduğu anlaşıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euroyu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi

'İsa ile alay' adlı tablonun 13. Yüzyılda Cimabue'nin yaptığı bir dizi resimden birisi olduğu belirtiliyor. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi ve "Bu tablo aynı elden çıkmış" diyerek eserin Cenni di Pepo olarak da bilinen ressam Cimabue'ye ait olduğunu belirtti. Yapılan laboratuvar testlerinde de tablonun 13. yüzyıla ait olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan yaşlı kadının tabloyu gelecek ay açık artırmada satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin Niew York kentinde Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

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