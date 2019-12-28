Yıldız futbolcu lüks aracı haşat etti

Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Futbolcu aracından zorlukla çıkarkenlüks aracı ise hurdaya döndü. Futbolcunun menajeri, Antonio’nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağını ifade etti. Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.