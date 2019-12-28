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  3. Yıldız futbolcu lüks aracı haşat etti

Yıldız futbolcu lüks aracı haşat etti

Yıldız futbolcu lüks aracı haşat etti

İngiltere’de West Ham United futbol kulübünde oynayan yıldız futbolcu Michail Antonio, Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı.

Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Futbolcu aracından zorlukla çıkarkenlüks aracı ise hurdaya döndü. Futbolcunun menajeri, Antonio’nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağını ifade etti. Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.


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