Yeni Zelanda'yı ziyaret eden İngiliz dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Yeni Zelanda'da dağlık bölgede kaybolan 49 yaşındaki İngiliz dağcının cesedi, Çarşamba günü bulundu.

Kurban Darren Myers'ın başkent Wellington yakınlarındaki Tararua bölgesindeki bir şelalenin yakınında, yüksek bir noktadan düşüp hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yürüyüş sırasından belirlenen buluşma noktasına gelmemesi sonucunda kayıp olarak aranmaya başlayan Myers, 1 Haziran'dan beri bulunamamıştı.

Polis Tony Matheson, Yeni Zelanda Radyosu'na yaptığı açıklamada "Ölümü çok ani gerçekleşti. Acı çektiğini sanmıyorum. Böyle bir yolculukta her zaman risk olacaktır" dedi.

Turistler binlerce dağ tarafından çevrelenen yaban hayatını keşfetmek için, her yıl Yeni Zelanda'yı ziyaret ediyor. Wellington'a yakın Tararua bölgesi, bu konuda oldukça popüler fakat dik arazi ve öngörülemeyen hava koşulları dağcılara zor anlar yaşatabiliyor.

2016'da yılında Çek bir kadın, partnerinin ölmesi üzerine uzak bir yürüyüş parkındaki kulübede bir ay boyunca tek başına kalmış ve ardından bulunmuştu.