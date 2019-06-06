  • $5,7721
  • 6,4967
  • 248.007
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 11:39 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:39

Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeni Zelanda’da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda’nın kuzey adasındaki Kawhia yakınlarında silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis, yerel saatle 04.00 sularında gelen silahlı saldırı ihbarı sonucunda olay yerine gittiklerini, o esnada 4 yaralının bulunduğunu açıkladı. 1 kişi hayatını kaybederken 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Silahlı saldırgana dair ise bilgi paylaşılmadı. 

(İHA)

Mezarlık Ziyaretine Giden Kadının Başına Bakın Ne Geldi !

Paris´teki 200 bin Euro´luk kuyumcu soygunu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.