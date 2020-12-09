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09 Aralık 2020 Çarşamba 00:39 | Son Güncelleme:

Yeni savunma bakanı YPG destekçisi

Yeni savunma bakanı YPG destekçisi

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, savunma bakanlığı görevine emekli general Lloyd Austin'i aday gösterdi.

Joe Biden, savunma bakanlığı görevine emekli general Lloyd Austin’i aday gösterdi. General, 2016 yılında emekli olmadan önce ABD Merkezi Komutası’nın (CENTCOM) başındaydı. Austin, DEAŞ ile mücadele iddiasıyla terör örgütü PKK/YPG’ye destek verdiğini açıklayan ilk askeri yetkiliydi. Emekli general, YPG’ye “sağlık ve danışmanlık” desteği verdiklerini söylemişti. 

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