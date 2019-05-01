Yeni kalkışma

Ocak ayında ABD’nin desteğiyle kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado, dün yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla orduya darbe çağrısı yaptı. Başkent Caracas’taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan Guaido, halktan da bu girişime destek vermelerini isteyerek “İktidar gaspına son vereceğiz. Son aşamadayız” dedi. Ardından bazıları ağır silahlı askerlerin başkent Caracas’ta bazı cadde ve sokakları kapattığı görüldü. Darbe destekçisi askerlerin ve Guaido’nun kollarına mavi bir şerit taktıkları görüldü. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Maduro’nun yanında olduğunu söyledi. Lopez ayrıca, ülkedeki tüm askerlerin ‘normal olarak’ kışla ve askeri üslerde olduğunu ve olağandışı bir gelişme gözlemlenmediğini, hain girişimi bastıracaklarını vurguladı.

HALK SARAYA ÇAĞRILDI

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı Devlet Başkanı Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. “Sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini” askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. İetişim Bakanı Jorge Rodriguez, “Sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini” askerlerin küçük bir girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

KOLOMBİYALILAR İDDİASI

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, darbe girişiminin Kolombiya destekli bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela’da durumun sakin olduğunu, kontrolün orduda olduğunu aktardı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise darbeyi desteklediklerini belirtti.

KOMŞULAR: KARŞIYIZ

Küba ve Bolivya, darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını duyurdu. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Maduro hükümetine destek verdi. Diaz-Canel, “Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Cadde ve sokaklarda terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Halkın yanındayız” dedi. Morales de, “Venezuela’daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız” diye yazdı.

ABD'den ültimatom: Guaido’yu destekleyin

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Trump’ın konu hakkında bilgilendirildiği ve Venezuela’daki durumun izlendiği bildirildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ordunun Guaido’nun seçilmiş hükümeti devirme çağrısını desteklemesi gerektiğini söyledi. İspanya ise her ne kadar Guaido’yu ülkenin devlet başkanı olarak tanısa da herhangi bir darbeye karşı olduklarını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May de Guadio’yu başkan olarak tanıdıklarını vurguladı ve “Maduro rejimi sona ermeli” ifadelerini kullandı.

Kollarına mavi şeritler taktılar

Darbeyi destekleyen askerlerin de Guiado gibi kollarına mavi şeritler taktıkları görüldü. Bazı askerler ise şeritleri ağızlarına bağladı. Darbe girişiminin merkezi ise Caracas’taki La Carlota hava kuvvetleri üssüydü.

'Karanlık Prens' Guaido için kiralık ordu kuruyor

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu devirmek için kiralık ordu kurduğu ortaya çıktı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Eric Prince'in girişimiyle ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayanarak, Prince'in ABD ve Avrupa'da nüfuzlu Trump destekçileri ve zengin Venezuellalı sürgünlerden yatırım ve siyasi destek istediğini duyurdu.

Kaynaklara göre Prince, Venezuela'da ocak ayından beri Maduro'nun 'devrilememesi' üzerine, bunu kırmak için 'dinamik bir olay' gerektiğini savunuyor. Bu nedenle, görüştüğü kişilere, Guaido adına savaşmak üzere "Latin Amerika ülkelerinden 5000 paralı asker toplayarak Venezuela'ya gönderme, hükümet güçleriyle çatışma ve daha sonra istikrarı sağlama" planını sundu.

4 MİLYON DOLAR İSTEDİ

'Yatırımcılardan' 40 milyon dolar talep eden Prince, bu paranın, Venezuela'nın yurt dışında dondurulan mal varlığından fazlasıyla geri alınabileceğini, Guaido Venezuella'nın meşru lideri kabul edildiği için ülkenin parasıyla kendi ordusunu kurma yetkisi bulunduğunu da savundu.

Reuters, Prince'in bu planı Trump yönetimine sunup sunmadığını da sorduğunu, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis'den yanıt alamadığını aktardı.

Prince'in Çin merkezli özel sermaye şirketi Frontier Resource Group'un Yatırımcı İlişkileri Direktörü Lital Leshem ise "Kendisinin daha başka pek çok yer için olduğu gibi Venezuella için de bir çözümü var" dedi.

IRAK'TA SİVİL KATLİAMININ SORUMLUSU

Bush yönetiminin büyük çapta 'özelleştirdiği' Afganistan ve Irak işgallerinin simge isimlerinden olan Blackwater özellikle 2007 yılında çalışanlarının Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda 17 sivili vurup öldürmesiyle tanınıyor.

Ordu bana bağlı

Devlet Başkanı Maduro, darbe gişiriminin etkisinin hafiflemeye başladığı akşam saatlerinde bir açıklama yaparak “Komutanlarla görüştüm. Ordunun büyük çoğunluğu bana tam bağlılıklarını teyit etti. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Biz kazanacağız” dedi. Maduro ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadık olduğunu söyledi.

Videoyla seslendi

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez’i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Türkiye: Meşru hükümetin yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız” ifadelerini kullandı.

BM'den taraflara itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu. Guterres, BM'nin taraflarla temasta olduğunu belirtti.