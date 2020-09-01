Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3721
  • 8,8228
  • 471.513
  • 1077.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yeni internet yasası Rusya'da ilk kez uygulandı
01 Eylül 2020 Salı 10:03 | Son Güncelleme:

Yeni internet yasası Rusya'da ilk kez uygulandı

Yeni internet yasası Rusya'da ilk kez uygulandı
IHA

Rusya'da geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni internet yasası, bir çiftin tartışması nedeniyle ilk kez uygulandı.

Moskova’da bir bölge mahkemesi bir çiftin sosyal medya üzerindeki paylaşımı nedeniyle internet yasasını uygulama kararı verdi. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra durumu kabullenemeyen erkek, eski sevgilisine sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler içeren paylaşımlar yapınca genç kız mahkemeye başvurdu. Mahkeme yeni internet yasası ile uyarınca yorumun kaldırılmasını, kaldırılmaz ise Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yorumun erişime kapatılmasına karar verdi. Karar tebliğ edildikten sonra paylaşımları yapan genç yorumları ve paylaşımları sildi. Böylelikle ülkede ilk kez yeni internet yasası uygulanmış oldu.

Rusya’da geçtiğimiz yıl meclise gelmesiyle muhalefet tarafından "internet yasakları" olarak bilinen internet yasası Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla yürürlüğe girmişti. Rusya’da muhalefet özgürlüklerin kısıtlandığı iddiasıyla yasaya karşı çıkarak sokağa inmişti. Çatışmalara neden olan ve tüm itirazlara rağmen onaylanan yeni internet yasası, aylar sonra ilk kez uygulandı.

Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Adana'da oğlu tarafından darp edilen baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti
Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi

Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi

Dünyanın en tuhaf bitkileri

Dünyanın en tuhaf bitkileri

İstanbul'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

İstanbul'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi