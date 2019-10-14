Yeni Dr. Dolittle Robert Downey Jr

54 yaşındaki ABD’li oyuncunun başrolde yer aldığı filmde Antonio Banderas, Rami Malek, Octavia Spencer ve Michael Sheen de rol alıyor. Hugh Lofting’in 1920’li yıllara ait çocuk kitaplarından, hayvanlarla konuşabilen doktor karakterinden yola çıkan film, 1967 yılında aynı isimle müzikal olarak beyazperdeye uyarlanmıştı. 1998 ve 2001 yıllarında, Eddie Murphy’nin başrolünde olduğu yeniden uyarlama bir seri de mevcut.