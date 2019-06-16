Yemen'in Taiz kentinde Mart 2015'ten bu yana 2 bin 702 sivil öldü

Yemen İnsan Hakları Bakanlığınca hazırlanan Taiz ili raporuna göre, Husiler Mart 2015'ten Haziran 2019'a kadar sivillere yönelik 30 bin 494 hak ihlalinde bulundu.

Raporda Taiz'de Husiler tarafından yapılan hak ihlallerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 2 bin 702 sivilin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının da 13 bin olduğu belirtildi.

Husilerin yine kadın ve çocukların da bulunduğu 705 kişiyi alıkoyduğu belirtilen raporda, kentte yaşayan 5 bin 595 kişinin de zorla göçe zorlandığı kaydedildi.

TAİZ KUŞATMASI

Yemen'de Eylül 2014'te patlak veren çatışmalarda Husiler başkent Sana olmak üzere birçok kentin kontrolünü ele geçirmişti.

Yemen hükümetine bağlı güçler ise Ağustos 2016'da Taiz kenti üzerindeki kuşatmayı güney bölgesi üzerinden kısmen kırmayı başarmış ve daha sonra kent merkezinde yeniden kontrolü sağlamıştı.

Husiler hali hazırda Taiz vilayetinin bazı kırsal bölgelerini elinde tutmaya devam ediyor.

(AA)