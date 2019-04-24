Yemen'deki çatışmalarda 15 kişi öldü

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dali ilinin Damt ilçesinde hükümet güçleri ve Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sonucu, hükümet güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti.

Detay verilmeksizin Husi saflarında da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Husilerin Dali'ye bağlı El-Haşa ilçesinde ilerleme kaydettiği ve Duvran bölgesini ele geçirdiği belirtildi.

Haşa ilçesini tamamen ele geçirmek isteyen Husilerle çatışmaların devam ettiği, Husilerin destek yollarını kesmesi sebebiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile hükümetten yardım alınamadığı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)