Yemen'de kolera salgınından ölenlerin sayısı 464'e yükseldi

Taiz’deki bir hastanenin kolera kontrol bölümü başkanı Azhar Ali Morshed, hastaneye ulaşan vakalarda akut ve kronik ishalin görüldüğünü belirterek, kolera hastalarının tedavisi için bazı ilaçlara acil ihtiyaç olduğunu açıkladı. Son iki yıl içindeki en büyük kolera salgınının yaşandığını belirten Morshed, uluslararası ve yerel kuruluşları yardıma çağırdı.

2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakaları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

İHA