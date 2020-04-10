Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı

Yemen’de ilk corona virüsü vakası tespit edildi… Ülkenin en büyük bölgesi olan Hadhramaut bölgesinde corona virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Açıklamayı Yüksek Ulusal Acil Durum Komitesi, Twitter üzerinden yaptı. Yüksek Ulusal Acil Durum Komitesi, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve sağlık hizmeti aldığını duyurdu.