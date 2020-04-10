Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı
Yemen'den corona virüsü ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Yemen Ulusal Acil Durum Komitesi, ülkedeki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Yemen’de ilk corona virüsü vakası tespit edildi… Ülkenin en büyük bölgesi olan Hadhramaut bölgesinde corona virüsünün tespit edildiği açıklandı.
Açıklamayı Yüksek Ulusal Acil Durum Komitesi, Twitter üzerinden yaptı. Yüksek Ulusal Acil Durum Komitesi, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve sağlık hizmeti aldığını duyurdu.