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Yemen'de Husilere ait askeri noktaya saldırı

Yemen'de Husilere ait askeri noktaya saldırı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da askeri bir noktaya saldırı düzenledi.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husi milislerin insansız hava aracı (İHA) deposu olarak kullandığı askeri noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İHA'ların terör saldırılarında kullanıldığını belirten Maliki, söz konusu saldırıların, yıl başında Husilerin lojistik merkezlerinin vurulması için başlatılan operasyonun bir devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Turki el-Maliki ayrıca, söz konusu saldırıdan sivillerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını da dile getirdi. Husilerden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

AA

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