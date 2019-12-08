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  3. Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırındaki Cazan bölgesinde görev yapan çavuş Ahmed bin Yahya Süleyman el-Gazvani ve asker Sultan bin İsa Şelbi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sınır bölgesi Necran'da da İbrahim Mecşeri isimli bir askerin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, söz konusu askerin cenaze törenine Taif Valisi Saad bin Mukbil el-Meymuni'nin yanı sıra silahlı kuvvetler mensupları ve hükümet yetkililerinin katıldığı duyuruldu.

Haberde, Mecşeri'nin ölümüne dair ayrıntılara yer verilmedi.

YEMEN'DEKİ KRİZ

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak 2014'ün eylül ayından beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan İran destekli Husilere, 2015'in mart ayından bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

AA


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