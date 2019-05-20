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  3. Yakıt tedarik problemi sonucu 87 uçuş iptal edildi

Yakıt tedarik problemi sonucu 87 uçuş iptal edildi

Yakıt tedarik problemi sonucu 87 uçuş iptal edildi

İngiltere’de bulunan Manchester Havalimanı’nda, uçaklara yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuş iptal edilirken; çok sayıda uçuş da saatlerce ertelendi.

Yerel basın, İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Havalimanı’nda, uçaklara yapılan yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuşun iptal edildiğini; çok sayıda uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yolcunun havalimanı içerisinde yerlerde oturduğu ve havayolu şirketinin yaşattığı mağduriyete dair tepkili oldukları görüldü.

(DHA)

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