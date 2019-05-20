Yakıt tedarik problemi sonucu 87 uçuş iptal edildi
İngiltere’de bulunan Manchester Havalimanı’nda, uçaklara yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuş iptal edilirken; çok sayıda uçuş da saatlerce ertelendi.
Yerel basın, İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Havalimanı’nda, uçaklara yapılan yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuşun iptal edildiğini; çok sayıda uçuşun ertelendiğini duyurdu.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yolcunun havalimanı içerisinde yerlerde oturduğu ve havayolu şirketinin yaşattığı mağduriyete dair tepkili oldukları görüldü.
(DHA)