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  • Yakın danışmanı koronavirüse yakalanan Trump, kendini ve eşini karantinaya alıyor
02 Ekim 2020 Cuma 06:13 | Son Güncelleme:

Yakın danışmanı koronavirüse yakalanan Trump, kendini ve eşini karantinaya alıyor

Yakın danışmanı koronavirüse yakalanan Trump, kendini ve eşini karantinaya alıyor
AKSAM.COM.TR

ABD Başkanı Trump'ın son iki gündür gerçekleştirdiği seyahatlerde kendisine eşlik eden yakın danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Trump, sonuçları beklediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Danışmanının koronavirüse yakalandığını doğrulayan Trump, kendisinin ve eşinin de test yaptırarak sonuçları beklemeye başladıklarını bildirdi.

Aksam.com.tr'nin The Daily Beast'ten aktardığı habere göre, kendisinin ve eşinin son iki gün içerisindeki seyahatlerinde Hope Hicks ile yakın temas halinde olduklarını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Hope ile çok vakit geçirdik. Her zaman maske takıyordu, ama testi pozitif çıktı. Biraz önce hem ben hem de eşim test yaptırdık. Ne olacağını göreceğiz."

Hope Hicks'in yanına çok sayıda asker ya da kolluk kuvveti geldiğini ve Hicks'in kendilerine her zaman kibar davrandığını anlatan Trump, "Hiç birine yanına yaklaşmamasını söyleyemiyordu." dedi.

Hicks'in koronavirüs semptomları göstermeye başladığı bildirilirken, Trump ve eşinin de karantina süreçlerini başlatacakları ifade edildi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Dizi bitti, arkadaşl

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