Yakın danışmanı koronavirüse yakalanan Trump, kendini ve eşini karantinaya alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Danışmanının koronavirüse yakalandığını doğrulayan Trump, kendisinin ve eşinin de test yaptırarak sonuçları beklemeye başladıklarını bildirdi.

Aksam.com.tr'nin The Daily Beast'ten aktardığı habere göre, kendisinin ve eşinin son iki gün içerisindeki seyahatlerinde Hope Hicks ile yakın temas halinde olduklarını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Hope ile çok vakit geçirdik. Her zaman maske takıyordu, ama testi pozitif çıktı. Biraz önce hem ben hem de eşim test yaptırdık. Ne olacağını göreceğiz."

Hope Hicks'in yanına çok sayıda asker ya da kolluk kuvveti geldiğini ve Hicks'in kendilerine her zaman kibar davrandığını anlatan Trump, "Hiç birine yanına yaklaşmamasını söyleyemiyordu." dedi.

Hicks'in koronavirüs semptomları göstermeye başladığı bildirilirken, Trump ve eşinin de karantina süreçlerini başlatacakları ifade edildi.