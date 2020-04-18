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  3. Wuhan'da koronavirüsten ölümler birden 2 kat arttı

Wuhan'da koronavirüsten ölümler birden 2 kat arttı

Wuhan'da koronavirüsten ölümler birden 2 kat arttı

Koronavirüsün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentinde ölü sayısı bir günde yüzde 50 artarak 4 bin 600'e çıktı. Sorumlusu ise hatalı ve eksik kayıtlar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in gerçek rakamları sakladığı iddiasının ardından, Pekin yönetimi salgının çıkış noktası Wuhan’la ilgili verileri güncelledi. Hastaneye yetişemeden yaşamını yitiren hastaların sayısı ile geç, hatalı ve çift olarak yazılanlar hesaba katılarak ölü sayısı 2 bin 579’dan 4 bin 600’e güncellendi. 11 milyon kişinin yaşadığı Vuhan’da 11 hafta boyunca sıkı karantina uygulanmıştı.

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Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre salgın Aralık 2019 değil Eylül ayında başladı. Ayrıca virüsün kaynağı Wuhan değil, daha güneydeki bölgeler.


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