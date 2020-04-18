Wuhan'da koronavirüsten ölümler birden 2 kat arttı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in gerçek rakamları sakladığı iddiasının ardından, Pekin yönetimi salgının çıkış noktası Wuhan’la ilgili verileri güncelledi. Hastaneye yetişemeden yaşamını yitiren hastaların sayısı ile geç, hatalı ve çift olarak yazılanlar hesaba katılarak ölü sayısı 2 bin 579’dan 4 bin 600’e güncellendi. 11 milyon kişinin yaşadığı Vuhan’da 11 hafta boyunca sıkı karantina uygulanmıştı.

PEKİN’İ YALANLAYAN İDDİA



Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre salgın Aralık 2019 değil Eylül ayında başladı. Ayrıca virüsün kaynağı Wuhan değil, daha güneydeki bölgeler.

