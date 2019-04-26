WP: Trump Yemen'deki katliamın suç ortağı

WashIngton Post (WP) gazetesi yayın kurulunun kaleme aldığı “Trump yönetimi, Suudi katliamlarının suç ortağıdır” başlıklı başyazıda, Yemen’deki savaşta çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren ABD yönetimi sert dille eleştirildi. Koalisyonun, 26 Mart’tan bu yana Kitaf’ta bir hastaneyi ve Sana’da bir okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 12’si çocuk en az 21 sivilin hayatını kaybettiği anımsatılan yazıda, BM soruşturmasında sayısız savaş suçunun tespit edildiği vurgulandı.

KENDİ OTORİTESİ İÇİN

“Başkan Donald Trump, ABD’nin Yemen’deki savaşa dahlini sonlandıracak yasa tasarısını veto etti. Söz konusu tasarının kendi anayasal otoritesini zayıflattığını ve Yemen’de Suudi koalisyonuna eşlik eden hiçbir Amerikan askerinin olmadığı gerekçesiyle tasarının gereksiz olduğunu savundu” ifadesine yer verilen başyazıda, ABD’nin Suudi Arabistan’a sağladığı lojistiğin ve istihbarat bilgilerinin, Trump tarafından “bölgedeki düşmanlıklarla ilgisiz” sayıldığı kaydedildi.

KONGRE’YE ACİL ÇAĞRI

Başyazıda, “Gerçekte Suudilerin bombalamaları ABD’nin desteği, bomba satışı ve diğer materyallerin temini olmaksızın sürdürülebilir olmazdı. Bu, Trump yönetimini devam eden katliamlarda suç ortağı yapar” denildi. Yazıda, ABD Senatosu'nda kabul edilen tasarının önerdiği “Riyad’a silah satımının durması” ve “Kaşıkçı cinayetinin faillerinin hesap vermesi” başlıklarının önemine vurgu yapıldı ve “Veliaht Prens'e serbest geçiş imkanı vermek, daha fazla katliama davetiye çıkarmaktır" ifadesi kullanıldı.