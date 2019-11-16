WhatsApp'tan kitap yazan mülteci serbest

Kendisine bir edebiyat festivaline katılması için bir aylık vize veren Yeni Zelanda’ya ayak basan Boochani, bir daha gözaltı kampına asla dönmeyeceğini söyledi. İranlı Kürt gazeteci, 2013 yılında gazetecilik faaliyetleri nedeniyle baskıya uğradığını söylediği ülkesi İran’dan kaçtıktan sonra bir tekneyle Avustralya sularına girmiş ve iltica başvurusunda bulunmuş ancak Avustralya hükümeti tarafından Manus Adası’ndaki gözaltı kampına yollanmıştı.