Weber: Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek

DW Türkçe'nin haberine göre, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı olan Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, "Avrupa'nın nihai sınırları var mı? Uzun vadede Avrupa nereye kadar uzanıyor?" sorusunu yöneltti.

Avrupa'nın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Weber, AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen noktada en çok 'dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu' söyledi.

"Bu nedenle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum” diyen Alman politikacı, "Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek" diye konuştu.

Alman siyasetçi, Atina'da seçim kampanyasını başlatması dolayısıyla yaptığı konuşmada da Türkiye'nin 'hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını' söylemişti.

HRİSTİYAN BİRLİK, TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİNE KARŞI

Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilk kez ortak bir seçim programıyla katılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Mart ayında kararlaştırdıkları 20 sayfalık programda da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkılıyor.

Almanya'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere yönelik vaatleri içeren programda, 'Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bağlılığın, yeni üyeler alınarak zayıflatılamayacağı' uyarısı yer alıyor.

Gelecek beş yıl boyunca, AB'ye yeni üye alınmasının durdurulmasını talep eden Hristiyan Birlik partileri, Türkiye'nin tam üyeliğini reddettiğinin de altını çiziyor.

(Sputnik)