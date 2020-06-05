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  3. Washington DC Belediye Başkanı yazdırdı... Beyaz Saray'ın karşısındaki yolda dikkat çeken yazı!
05 Haziran 2020 Cuma 19:50 | Son Güncelleme:

Washington DC Belediye Başkanı yazdırdı... Beyaz Saray'ın karşısındaki yolda dikkat çeken yazı!

Washington DC Belediye Başkanı yazdırdı... Beyaz Saray'ın karşısındaki yolda dikkat çeken yazı!

ABD'de Beyaz Saray'ın karşısında bulunan yola “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sözü yazıldı. Ayrıca 16. Cadde'nin ismi “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirildi.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. 

İHA'nın aktardığı habere göre, Başkent Washington DC'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser’dan Floyd protestolarına destek geldi. Bowser, başkentin işlek yollarından biri olan ve Beyaz Saray’ın karşısında bulunan 16. Cadde’ye “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sözünü yazdırdı. Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde’nin ismini ise “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirdi.

Washington DC'de protestoların artması nedeni ile geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Beyaz Saray çevresi ise demir ve beton bariyerler ile çevrilmişti.

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