Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6073
  • 7,1993
  • 343.279
  • 89510.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Vuhan'da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi... 'Henüz açıklanmayan büyük bir proje'

Vuhan'da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi... 'Henüz açıklanmayan büyük bir proje'

Vuhan'da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi... 'Henüz açıklanmayan büyük bir proje'

Çin'in Hubey eyaletinde bulunan ve hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentinde askeri endüstri tekrar aktif hale geldi.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), işçilerin 'henüz açıklanmayan büyük bir proje' için fazladan mesai yaptıklarını duyurdu.

Çin medyasında yer alan habere göre, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı Vuhan kentinde askeri endüstrinin çarkları tekrar dönmeye başladı. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), henüz 'açıklanmayan büyük bir proje' için işçilerin 3 Mart'tan beri fazladan mesai yaparak çalıştıklarını duyurdu. Şirket, Çin donanmasındaki denizaltıları ve gemileri üretiyor.


Öğretmenlerden 'Evde kal' klibi

Öğretmenlerden 'Evde kal' klibi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk tıp dünyasının acı günü... Ünlü profesöre veda edildi

Bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!