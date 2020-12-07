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  • Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli: Yarasalar başka koronavirüsler taşıyor
07 Aralık 2020 Pazartesi 03:10 | Son Güncelleme:

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli: Yarasalar başka koronavirüsler taşıyor

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli: Yarasalar başka koronavirüsler taşıyor

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olduğu iddia edilen Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli, güney ve güneybatı Çin'deki yarasaların insanlara bulaşabilecek başka koronavirüsler taşıdığını söyledi.

Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı öne sürülen Çin’in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli, Kovid-19 pandemisini başlatan Sars-CoV-2 virüsünün akrabalarının da dahil olduğu çok sayıda koronavirüsün muhtemelen hem Güney ve Güneybatı Çin’deki yarasalar tarafından taşındığını açıkladı. Zhengli, yarasaların koronavirüslerin ilk taşıyıcısı olmalarına rağmen, Sars-CoV-2’nin önce bir ‘ara’ hayvana, sonra da insanlara bulaştığını ve bu ara taşıyıcının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

İNSANLAR ARASINDA DOLAŞTI

Guardian’ın aktardığına göre, virüsün varlığının belirlendiği geçen yılın sonlarına kadar, hayvanlar ve hatta insanlar arasında ne kadar süreyle dolaştığı bilinmiyor. Prof. Edward Holmes da tespit edilmeden önce insanlar arasında birkaç ay dolaşmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

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