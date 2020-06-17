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  3. Vücut kendi aşısını üretecek
17 Haziran 2020 Çarşamba 05:15 | Son Güncelleme:

Vücut kendi aşısını üretecek

Vücut kendi aşısını üretecek

3 sterlinlik yeni bir aşı adayı, bu hafta İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek.

Aşı kapsamında virüsün yüzeyindeki proteinden küçük parçalar kas dokularına enjekte olacak.  Hücreler bağışıklık sistemini uyaran bu proteinlerin üretim üssü haline gelecek. Böylece vücudun antikor üretimi hızlanacak.

ÖLÜM ORANINI AZALTAN İLK İLAÇ

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada steroid tedavisinde kullanılan ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü. Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

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