Voeltzkow bukalemunu 1 asır sonra ortaya çıktı

Alman ve Madagaskarlı uzmanlardan oluşan ekip, Afrika adasının kuzeydoğusundaki keşiflerinde, türü tehlike altındaki Voeltzkow bukalemununun birden fazla örneğine rastladı. Dişi bukalemunların gebelikte, karşı cinsle karşılaştığında ya da stres altında olduğunda rengarenk olduğu belirtildi.