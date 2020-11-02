02 Kasım 2020 Pazartesi 00:01 | Son Güncelleme:
Voeltzkow bukalemunu 1 asır sonra ortaya çıktı
Madagaskar'da keşfe çıkan bir grup araştırmacı, en son bir asır önce görülen ve nesli tükenmekte olan Voeltzkow bukalemununu görüntüledi.
Alman ve Madagaskarlı uzmanlardan oluşan ekip, Afrika adasının kuzeydoğusundaki keşiflerinde, türü tehlike altındaki Voeltzkow bukalemununun birden fazla örneğine rastladı. Dişi bukalemunların gebelikte, karşı cinsle karşılaştığında ya da stres altında olduğunda rengarenk olduğu belirtildi.