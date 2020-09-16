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16 Eylül 2020 Çarşamba 02:28 | Son Güncelleme:

Virüsü tamamen etkisizleştirdiler

Virüsü tamamen etkisizleştirdiler

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi uzmanları Kovid-19'u tamamen nötralize eden en küçük biyolojik molekülü izole etti. Bu ‘en küçük antikor' aynı zamanda bulaşı da engelliyor.

Dünya çapında milyarlarca insana korku yaşatan corona virüsü ile mücadelede ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden müjde geldi. Uzmanlar “Covid-19’a sebep olan virüsü tamamen nötralize eden en küçük biyolojik molekülü izole etmeyi başardık” açıklamasını yaptı. Bilimsel dergide yayınlanan makalede Teksas Üniversitesi’nin Ab8 üzerinde yaptığı testlerde, bu parçacığın virüsün hücrelere girmesini engellediği kaydedildi.

10 KAT DAHA KORUYUCU

Araştırmayı yürüten Pittsburgh Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı John Mellors, bahsi geçen antikor parçacığının normal antikorlardan 10 kat daha küçük olduğunu belirterek “Ab8 sadece Covid-19’u iyileştirme potansiyeline sahip değil, aynı zamanda SARS-CoV-2’nin bulaşmasının da önüne geçebilir” dedi. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda Ab8 ile tedavi olan farelere diğerlerine oranla 10 kat daha az virüs bulaştığı ortaya çıktı. 

İNSANDA YAN ETKİSİ YOK 

Yetkililerden Wei Li, bunun Ab8 isimli bir ilacın yapımında kullanıldığını, bu ilacın Covid-19’u fare ve hamsterlarda yüksek oranda ve verimlilikte engelleyerek tedavi edebildiğini açıkladı. İlacın, insan hücrelerine bağlanmadığı ve yan etkisinin bulunmadığı belirtildi.Bilim insanları, “Bu ilacı nefes yoluyla verme imkanı olabilir ya da yüzeysel bir aşı tercih edilebilir” açıklamasını yaptı.

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