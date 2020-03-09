Koronavirüse karşı koruduğu sanılan yöntemler, uzmanlar tarafından yalanlandı

Henüz tedavisi bulunamayan ölümcül koronavirüse (Covid-19) karşı işe yaradığı düşünülen bazı alternatif yöntemler kulaktan kulağa dolaşıyor. Ancak uzmanlar nispeten zararsız başlayan düpedüz tehlikeli olan sağlık tavsiyelerine karşı uyarıyor.



Habertürk'ün BBC'den aktardığına göre, koronavirüsten korunmak isteyen insanlar sarımsak, mucize mineraller, el yapımı ev dezenfektanı, içilebilir gümüş, 15 dakikada bir su içmek ve sıcak bir banyo yapmak gibi "ev yapımı tedbirler" ile ilgili uzman görüşleri, bunların pek de işe yaramadığını ortaya çıkardı.

İşte koronavirüsten koruduğu iddia edilen ancak işe yaramayan o yaygın inanışlar...

SARIMSAK

Sosyal medyada sarımsak yemenin enfeksiyonu önlediğine dair paylaşımlar yapılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),sarımsağın bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olan sağlıklı bir gıda olduğunu fakat sarımsak tüketmenin insanları yeni tip koronavirüsten koruyabildiğine dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

Birçok durumda bu tür gıdalar, kanıta dayalı tıbbi tavsiyelere uymayı engellemediği sürece kendi başlarına zararlı değil ama zararlı olma potansiyelleri de yok değil.

Güney Çin Sabah Postası gazetesi, 1.5 kg çiğ sarımsak tükettikten sonra şiddetli boğaz iltihabı nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalan bir kadının hikayesini paylaştı.

Genel olarak, sebze ve meyve tüketmek, su içmek sağlıklı olmaya yardımcıdır. Fakat spesifik gıdaların koronavirüsle savaşmaya yardımcı olacağına dair herhangi bir kanıt yok.

MUCİZE MİNERALLER

Farklı platformlarda binlerce takipçisi olan YouTuber Jordan Sather’ın MMS adı verilen bir mineral takviyesinin koronavirüsü yok edeceğini iddia ettiği belirtildi.

Sather, Twitter hesabından ocak ayında yaptığı paylaşımda, MMS’in yalnızca etkili bir kanser hücresi katili değil, aynı zamanda koronavirüsü de silebilen bir ürün olduğunu söyledi.

Geçen yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),MMS kullanmanın zararları hakkında uyarıda bulundu. Farklı ülkelerdeki sağlık yetkilileri de bu konuda uyarılar yayınladı. FDA, bu ürünlerin herhangi bir hastalığı tedavi etmek için güvenli veya etkili olduğunu gösteren hiçbir araştırmanın olmadığını belirtti. Kullanıldığı takdirde bulantı, kusma, ishal ve şiddetli dehidrasyon (vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının karşılanamaması) semptomlarına neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

EV YAPIMI EL DEZENFEKTANI

Şüphesiz ki koronavirüsten korunmada en önemli faktör elleri yıkamak. Elleri yıkamak virüsün yayılmasını önlemenin anahtarlarından bir tanesi. El temizliğinin önemli olması üzerine bazı ülkelerde el dezenfektanı kıtlığı yaşandı. İtalya'da kıtlık raporları ortaya çıktıkça, sosyal medyada ev yapımı el dezenfektanı tarifleri ortaya çıkmaya başladı. Bu tariflerin ülkenin en popüler markalarından birine ait olduğu iddia edildi. Ancak bu karışımın yüzeylerin temizlenmesi için daha uygun bir dezenfektan olduğu belirtilerek, bilim insanlarınca bu karışımın cilt üzerine kullanılmaması gerektiği ifade edildi.

Alkol bazlı el jelleri genellikle yüzde 60-70 alkol içeriğinin üstünde ise cilt üzerinde daha yumuşak olmasını sağlayan yumuşatıcılar içeriyor. Profesör Sally Bloomfield, evde elleri dezenfekte etmek için etkili bir ürün yapılabileceğine inanmadığını söylüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),yüzeylerin temizliği için ise en yaygın ev dezenfektanlarını kullanmanın etkili olacağı uyarısında bulunuyor.

İÇİLEBİLİR GÜMÜŞ

Kolloidal gümüş kullanımı ABD'li televizyoncu Jim Bakker'ın şovunda tanıtıldı. Şovdaki bir konuk, gümüş suyu çözeltisinin 12 saat içinde bazı koronavirüs suşlarını öldürdüğünü iddia etti (henüz Covid-19'da test edilmediğini kabul etmesine rağmen).

Kolloidal gümüşün faydalı olduğunu savunanlar, bu çözeltinin her türlü sağlık sorununu tedavi ettiğini ve bağışıklık sistemine yardımcı olduğunu öne sürse de, ABD’li sağlık yetkilileri, bu tür gümüşün herhangi bir sağlık durumu için etkili olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını dile getiriyor. Öte yandan bu ürünün nöbet geçirme ve cildin maviye dönmesine neden olan bir böbrek hasarına yol açabileceği kaydediliyor.

15 DAKİKADA BİR SU İÇMEK

Sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılan yanlış bilgilerden biri de 15 dakikada bir su içmek. Periyodik aralıklarla içilen suyun ağza girmiş olabilecek virüsleri temizlediğine inanılıyor. 15 dakikada bir su içilmesini öneren bir "Japon doktor"dan yapılan alıntının Arapça versiyonunun 250.000'den fazla paylaşıldığı belirtildi. Profesör Bloomfield ise su içmenin koronavirüsten korunmaya yardımcı olacağına dair kesin bir kanıt olmadığını söylüyor.

ISININ, DONDURMADAN KAÇININ

Sıcak su içmekten, sıcak banyo yapmaya hatta saç kurutma makinesi kullanmaya kadar virüsü öldürdüğü iddia edilen birçok tavsiye var. UNICEF adının geçtiği bir gönderide sıcak su içmenin ve güneşe maruz kalmanın virüsü öldüreceği iddia edilirken, dondurmadan kaçınmak gerektiği belirtiliyor. Bu gönderi farklı ülkelerdeki düzinelerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Ancak UNICEF’ten yapılan açıklamada, böyle bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı, bilginin sahte bir hesaptan yayıldığı, bu nedenle sadece UNICEF’in resmi sayfalarının takip edilmesi önerisinde bulunuldu.

Dondurma ve diğer soğuk yiyeceklerden kaçınmanın hastalığı önlemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor ancak uzmanlar bunun tamamen yanlış olduğunu belirtiyor. Grip virüsünün yaz aylarında hayatta kalamadığı bir gerçek olsa da ısının yeni koronavirüsü nasıl etkilediği henüz bilinmiyor.

Prof. Bloomfield, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Vücudunuzu ısıtmaya veya kendinizi güneşe maruz bırakmaya çalışmak tamamen etkisizdir. Virüs vücudunuza girdiğinde, onu öldürmenin bir yolu yoktur. Vücudunuz sadece onunla savaşmak zorundadır. Vücudun dışında virüsü aktif olarak öldürmek için yaklaşık 60 dereceye ihtiyacınız var. Bu, herhangi bir banyo veya saunadan çok daha sıcak. Yatak çarşaflarını veya havluları 60 derecede yıkamak iyi bir fikir çünkü bu, kumaştaki virüsleri öldürebilir. Ancak cildinizi yıkamak için iyi bir seçenek değildir. Ayrıca sıcak bir banyo yapmak veya sıcak sıvılar içmek, gerçek vücut sıcaklığınızı değiştirmez.”