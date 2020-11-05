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05 Kasım 2020 Perşembe 16:33 | Son Güncelleme:

Vietnam'da tır sürücüsünün araçları biçtiği anlar kamerada

Vietnam'da tır sürücüsünün araçları biçtiği anlar kamerada
DHA

Vietnam'da aracın kontrolünü kaybeden tır sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

Vietnam'da tır sürücüsü araçların ve motosikletlilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Vietnam’ın Binh Duong eyaletinde bulunan Tan Dong Hiep bölgesinde aracın kontrolünü kaybeden tır sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araç ve motosikletlilerin arasına daldı.

Tırın kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyon, bir otomobil ve 5 motosikleti biçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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