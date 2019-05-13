Vietnam'da öğrenci otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Vietnam'da denizaşırı toplum hizmeti projesi için bulunan Singapur Yönetim Üniversitesinden (SMU) öğrencilerin bulunduğu otobüs Cumartesi günü kaldırım taşına çarparak kaza yaptı. Hue şehri yakınlarındaki Bach Ma Milli Parkı'na gitmekte olan otobüste bulunan 20 öğrenci yaralandı.

Öğrencilerin bir yurt dışı toplum hizmeti projesi için Hue şehrine giden 30 kişilik grubun parçası oldukları, projeyi tamamladıktan sonra Bach Ma Milli Parkı gezisine çıktıkları öğrenildi.

SMU'dan yapılan açıklamada, "Cumartesi öğleden sonra öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri kaldırım taşına çarptı ve 20 öğrenci koltuklarından fırladı. Etkilenen 20 öğrencisi morluk ve sıyrıklardan başka el bileği ve bacak kırığı ve bir boyun yaralanması bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. SMU yaralıların Hue şehrindeki uluslararası hastaneye kaldırıldığını bildirdi.