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  • Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
30 Kasım 2020 Pazartesi 11:02 | Son Güncelleme:

Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
AKSAM.COM.TR

Venezuella lideri Nicolas Maduro, "Venezuella ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı. Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı.

Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı. 

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezüella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

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