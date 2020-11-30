Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı.

Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezüella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

¡Na' Guará Venezuela! La receptividad ha sido masiva, me han incorporado a miles de grupos en los que les estaré enviando información y material de primera mano sobre la campaña y las elecciones del #6Dic. ¡Atentos! pic.twitter.com/FftfeYCg5c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 30, 2020

Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.