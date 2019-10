Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve destek mesajı gönderdi. Reyes, “Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye’nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur. Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var” ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Reyes, Türkçe olarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

(İHA)