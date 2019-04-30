Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Venezula'da muhalif lider Juan Guaido'nun açıklamasıyla başlayan darbe girişimine ilişkin dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.

Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'den de açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "ABD Başkanı Trump Venezuela hakkında bilgilendirildi ve durumu takip ediyor."

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da açıklama yaparak Venezuela ordusuna çağrıda bulundu. Bolton, "Ordu anayasayı ve Venezuela halkını korumalı, Ulusal Meclis'in yanında durmalı. ABD, Venezuela halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD hükümeti özgürlük ve demokrasi arayışındaki Venezuela halkını destekliyor" dedi.

BREZİLYA'DAN GUAIDO'YA DESTEK

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada Venezuela ordusundan Guaido'yu desteklemesini beklediklerini duyurdu.

MEKSİKA: ORTAK BİR YOL BULALIM

Venezuela'ya yakın ülkelerden Meksika ise ülkedeki siyasi krize ilişkin çözüm bulmak için Montevideo mekanizmasının işletilmesi gerektiğini savundu. Meksika diğer 16 ülkeyle birlikte "ortak bir yolun" bulunması için çaba harcanması gerektiğini kaydetti. Meksika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede yaşanması muhtemel şiddet ve katliamdan endişe duyduklarını da belirtti.

İSPANYA: DARBEYİ DESTEKLEMİYORUZ

İspanya'nın geçici hükümet sözcüsü Venezula'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Isabel Celaa ülkede katliam yaşanmamasını umduklarını belirterek, "Venezuela'da yönetimin seçimle değişmesi gerektiği aşikar. İspanya hiçbir askeri darbeyi desteklememektedir" dedi.

İspanya ülkenin meşru lideri olarak Guaido'yu kabul ettiklerini yeniledi.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI DUQUE’DEN DARBECİLERE DESTEK

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Venezuela ordusunu tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz.” ifadeleri ile darbe girişimini desteklemeye çağırdı.

KÜBA VE BOLİVYA'DAN MADURO'YA DESTEK

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN VENEZUELA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNE TAM DESTEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

POMPEO, "DEMOKRASİ MAĞLUP EDİLEMEZ" DİYEREK SAVUNDU

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Twitter hesabından, "Bugün Geçici Devlet Başkanı Guaido Özgürlük Operasyonunu başlattığını duyurdu. ABD yönetimi Venezuela halkına demokrasi ve özgürlük çabalarında tam destek vermektedir. Demokrasi mağlup edilemez." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak Guaido'ya destek verdi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino'ya seslenen Bolton, ordunun Guaido ve taraftarlarına destek vermesi gerektiğini savundu.

(NTV)