Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

Venezuela'nın sosyalist hükümeti yaptığı açıklamada, ABD, Şili ve Kolombiyalı yetkililerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast yapmak ve yerine bir general yerleştirmek amacıyla darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, darbe planının hem aktif hem de emekli subayları içerdiğini ve bu hafta gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber