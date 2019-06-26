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Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

Venezuela hükümeti, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya suikast ve ülkeye yeni bir darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

Venezuela'nın sosyalist hükümeti yaptığı açıklamada, ABD, Şili ve Kolombiyalı yetkililerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast yapmak ve yerine bir general yerleştirmek amacıyla darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, darbe planının hem aktif hem de emekli subayları içerdiğini ve bu hafta gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı. 

Kaynak: TRT Haber

 

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