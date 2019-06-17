Venezuela: Türkiye Oslo'daki barış sürecine dahil olmalı

"Demokrasi Günü" kutlamaları vesilesiyle Nijerya'ya resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Isturiz, "Venezuela ile Dayanışma Kampanyası" başlığıyla düzenlenen programın ardından, ülkesinde son dönemde yaşanan olaylar ve Türkiye'nin Venezuela'ya desteğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Türkiye'nin hiçbir ülkeden korkmadığına dikkati çeken Isturiz, "Türkiye bize karşı yürütülen ambargodan korkmadı ve bizim zor zamanımızda yanımızda durdu. Biz ülkemizdeki krizi çözmek istiyoruz ve Türkiye de bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Bu nedenle Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı." diye konuştu.

Isturiz, krizin başlamasından bu yana Venezuela’yı yalnız bırakmayan Türkiye'nin, Venezuela halkının yanında olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Venezuela halkının Türkiye ile kardeş olduğunu belirten Isturiz, "Onların bize verdiği desteği hiç unutmayacağız ve bu vesileyle onlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

"Emperyalist ülkeler huzurumuzu bozmak için uğraşıyor"

Ülkesinin güvenlik ve gıda gibi bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve Venezuela halkının huzurunu bozmak için bazı devletlerin uğraştığını söyleyen Isturiz, "Ülkemizde kriz var ama Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu destekleyenler bu krizi durdurmak ve olanları dünyaya göstermek için çabalıyorlar. Bazı Avrupa ülkeleri ve özellikle ABD, Venezuela’nın varlıklarına el koydu ve ambargo uyguladı. Bu ülkeler, Venezuela ile savaşıyorlar ve hükümet bunu sona erdirmek için uğraşıyor." dedi.

Isturiz, Maduro'nun halkın desteğine güvendiğini, bugüne kadar ülkeye karşı yürütülen ambargolar ve darbe girişiminin başarılı olamamasının da halkın onun yanında olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Ülkedeki muhalif hareketin "düşman" olmadığına işaret eden Isturiz, "Bizim asıl düşmanımız ABD Devlet Başkanı Donald Trump’tır ve ülkedeki ekonomik kriz onun yüzündendir. Trump ülkemizin iç işlerine karışmamalı ve ülkeye karşı koyduğu ambargoyu kaldırırsa problemimiz kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Isturiz, Maduro'nun meşruiyetini yenilemesi için ülkeyi seçime götürebileceğini ancak bunun çözüm olmayacağını söyleyerek "Bu kriz, Maduro devlet başkanı olmadan önce başlamıştı ve krizin asıl nedeni Venezuela’daki büyük petrol rezervlerinin ABD'yi rahatsız etmesidir." dedi.

"Ordu Maduro'nun yanında"

Venezuela ordusunun da Maduro'yu desteklediğini dile getiren Isturiz, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölmeden önce ordunun Maduro’nun yanında olmasını istediğini ve onların da söz verdiğini hatırlattı.

Isturiz, "Çünkü kendisi ileride ne olacağını az çok tahmin edebiliyordu. Ordu içinde şu anda hiçbir kopma yok ve Venezuela ordusu Maduro’nun yanında." diye konuştu.

(AA)