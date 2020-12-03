  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
  • Haberler
  • Dünya
  • Venezuela lideri Maduro görevi bırakma şartını açıkladı: Kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum
03 Aralık 2020 Perşembe 08:32 | Son Güncelleme:

Venezuela lideri Maduro görevi bırakma şartını açıkladı: Kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum

Venezuela lideri Maduro görevi bırakma şartını açıkladı: Kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum
AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 12 Aralık 2015'te yapılan parlemento seçimlerini kazanan muhalefetin bir kez daha seçimi kazanması halinde görevden ayrılacağını belirterek, "Venezuelalılara diyorum, kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 12 Aralık 2015'te yapılan parlemento seçimlerini kazanan muhalefetin bir kez daha seçimi kazanması halinde görevden ayrılacağını belirterek, "Venezuelalılara diyorum, kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum." dedi.

AA'da yer alan haberde Muhalefet partilerini pazar günü düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmaya davet eden Maduro, mevcut Meclisle 5 yıl daha devam etmek istemediklerini kaydetti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve temmuz başında da 2021-2026 döneminde Ulusal Mecliste yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

- Muhalif lider Juan Guaido liderliğindeki muhalefet Ulusal Seçim Konseyini tanımamıştı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.

TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.

Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.

<a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>Editör: eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br>

Muhsin Fahrizade cinayetinin perde arkası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte 2020 yılının en iyi 10 filmi...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.