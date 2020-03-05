Venedik ve Roma hayalete döndü

Dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19), 81 ülkede toplam 3 bin 219 can aldı ve 94 bin 200 kişiye bulaşmış durumda. Çin’de son olarak 2 bin 981 ölü sayısı ve 80 bin 282 vaka sayısına ulaştı. Virüs, Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. İtalya’da ölü sayısı 107’ye, vaka sayısı ise 2706’ya ulaştı.

Virüs nedeniyle Roma ve Venedik hayalet şehre döndü.

EĞİTİME 15 GÜN ARA



Koronavirüs, İtalya’nın en renkli festivali Venedik Karnavalı’nı da vurdu. Bitimine 2 gün kala festival salgın nedeniyle iptal edildi. İtalya hükümeti ülke genelinde tüm okulları ve üniversiteleri kapatma kararı aldı.

İSRAİL’DE PANİK



İsrail ise Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İsviçre’den gelen yabancıların 14 gün boyunca karantina altında kalabilecekleri bir ev gösterememeleri halinde ülkeye alınmayacağını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Kochavi, ABD ziyaretini virüs nedeniyle erteledi.

DÜNYA BANKASI’NDAN 12 MİLYAR $



Dünya Bankası, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kalkınmakta olan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu. Acil yardım paketinde düşük maliyetli krediler, hibeler ve teknik yardım bulunuyor.

İRAN’I TAMAMEN SARDI



İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92’ye, vaka sayısının ise 2 bin 822’ye yükseldiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Virüs, neredeyse bütün şehirlere yayıldı” ifadelerini kullandı. Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri ve Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin de virüse yakalandığı açıklandı. İran Meclis Başkan Yardımcısı, salı günü 23 milletvekilinde de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazları iptal edildi. Öte yandan Polonya da 240 vakanın görüldüğü Almanya’dan gelen bir vatandaşı nedeniyle ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Fransa’da virüs görülen kişi sayısı 191’e yükseldi.

MAÇTA YAYILDI, 1150 KİŞİYE KARANTİNA



İsrail’in Tel Aviv kentinde bir futbol maçına giden 15 yaşındaki çocukta virüs tespit edildi. Çocuğun geçtiği 8 no’lu kapıdan giriş yapan tüm taraftarlar ve eğitim gördüğü Brenner Lisesi’ndeki tüm öğrenciler için karantina emri verildi. 1150 lise öğrencisi karantinada.

ÖĞRENCİYE IRKÇI SALDIRI



Londra’da öğrenim gören 23 yaşındaki Singapurlu bir öğrenci ‘koronavirüs salgınından sorumlu olduğu’ bahanesiyle ırkçı saldırıya maruz kaldı. Jonathan Mok adlı 23 yaşındaki bir öğrenci, 24 Şubat’ta akşam saatlerinde Oxford Caddesi’nde üç-dört kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirtti.

HİNDİSTAN’DA İTALYANLARA KARANTİNA



Vakaların sayısı her geçen gün artarken, 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup turist Hindistan’da karantina altına alındı.

AB KURUMUNA SIÇRADI



Brüksel merkezli AB kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı’ndan iki yetkiliye yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı. 23 Şubat’ta İtalya’dan dönen yetkilinin yanı sıra Belçika’da 10’u son 24 saat içinde kaydedilen 23 vaka bildirilmişti.

UMRELER TAMAMEN DURDU



Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

IRAK’TA İLK ÖLÜM



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentinde 70 yaşındaki bir din adamının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6’sı IKBY’de olmak üzere Irak genelinde vaka sayısı 32 kişiye yükseldi.

YALAN HABERE 2 YIL HAPİS



Kenya, virüsle ilgili yalan haber yayımlayan ve bunları yayanların 50 bin dolar para veya 2 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.