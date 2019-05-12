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  3. Veliaht Prens, Kaşıkçı'ya yakın 3 ismin peşinde

Veliaht Prens, Kaşıkçı'ya yakın 3 ismin peşinde

Veliaht Prens, Kaşıkçı'ya yakın 3 ismin peşinde

Riyad, İstanbul’un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası sessizliğini korurken, cinayet emrini verdiği iddia edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında muhalif avını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Kaşıkçı’nın üç yakın arkadaşı için rapor hazırlayan CIA, “Riyad sizi izliyor, hayatınız tehlikede” uyarısı yaptı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre bu isimlerden ikisi halen Norveç’te aktivist ve gazeteci olarak çalışan Iyad al Baghdadi ve Kanada Montreal’de yaşayan Omar Abdulaziz. 

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