'Vasiyetimizi ölüme görü düzenledik'

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hastalıkla mücadele cephesinin en ön safındaki sağlık çalışanlarını zorluyor. Dünyada salgından en kötü etkilenen ülkelerden tümü kadın beş sağlık çalışanı BBC’ye ölümü kabullenerek çalıştıklarını anlattı. Örneğin ABD’nin Atlanta eyaletinden anestezi uzmanı Michelle Au, “Hastalığa yakalanacağımız kesin gibi. Biz eşimle on yıl önce çocuklarımıza dönük bir vasiyetname hazırlamıştık. Fakat şimdiye kadar ölüm ihtimali hiç bu kadar gerçekleşebilir değildi. O yüzden vasiyetimizi yeniden düzenledik” dedi.

BİZ DE İNSANIZ, KORKUYORUZ



İtalya’nın Lombardiya bölgesinden bir doktor ise “Bir kere çalışmaya başladığınızda sonuna kadar devam etmeniz gerekiyor giysiler ve donanım yüzünden. Tuvalete gidemez, bir şey yiyip içemezsiniz. Savaş zamanı doktorluk yapıyor gibi hissediyorum” dedi. Madrid’den bir hemşire, “Hastaların en yakınındayız. Bİz de insanız. Nasıl korkmayalım? Bu tabiki işimizde ihtiyatlı olup bazen etkin hizmet verememeye de yol açabilir” ifadesini kullandı.

ETİK BİR AÇMAZA SÜRÜKLENİYORUZ



ABD’nin Seattle kentinden hemşire Sara Gerring, “Maskelerimiz biterse ne yapacağımı bilmiyorum. Bu dev bir etik açmaz. Mesleğime olan bağlılığım, gereksiz yere bile bile tehlikeli şeyler yaparak hayatımı feda etmemi gerektirmiyor” derken Londra’dan bir pediatrik yoğun bakım doktoru ise “Mesailerin arası daha kısa, daha çok gece nöbeti yapıyoruz ve yıllık izinlerimiz iptal edildi. En acı olan bu stresi atabilmemizin hiç bir yolu olmaması” dedi.

