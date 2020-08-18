Vakaların yarısı gözden kaçıyor! Uzmanlar uyardı: Sabah ölçülen ateş yanıltıyor

Koronavirüsün öksürükle birlikte en yaygın semptomlarından biri olan yüksek ateş, Kovid-19 vakalarının kolayca tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu kapsamda okul, işyerleri, AVM’ler ve havalimanları gibi çok sayıda bulunan insanların olduğu yerlere girişten önce ateş ölçülüyor. Ancak uzmanlar, sabahları yapılan ateş ölçümünün Kovid-19 vakalarının neredeyse yarısını kaçırabileceğini aktardı.

GÜN İÇİNDE 2 KERE BAKIN



Harvard Tıp okulu tarafından yapılan araştırmada, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle ABD’deki acil servisleri ziyaret eden yaklaşık 300 bin kişiden alınan 10 yıllık veriler incelendi. Araştırmacılar, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığının öğleden sonraya kıyasla yüzde 44 daha düşük olduğunu keşfetti. Araştırmada sadece grip nedeniyle ateşi olan hastaların incelemesine rağmen, aynı durumun Kovid-19 gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de geçerli olacağı konusunda uyarı yapıldı. Doktorlar bu yüzden kurumların günün farklı saatlerinde günde en az iki kez ateş ölçümü yapmasını önerdi.

ENFEKTE OLANLAR İŞE VE OKULA GİDİYOR



Çalışmanın yazarları, “Sonuçlar, sabah yapılan ölçümlerin birçok ateşli hastalık vakasını gözden kaçırabileceğini gösteriyor. Sonuçlarımız, sabah ölçümlerinin akşamları tespit edilebilen, yüksek ateşe sahip kişilerin yarısını gözden kaçırarak potansiyel olarak işe ve okula gitmelerine ya da seyahat etmelerine izin verebileceği konusunda endişe uyandırıyor” dedi.

