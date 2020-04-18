Uzay'dan bambaşka bir Dünya'ya döndüler

Rus Oleg Skrypochka, Amerikalı Jessica Meir ve Andrew Morgan, Temmuz 2019’da Kovid-19 ortaya çıkmadan çok önce Dünya’dan ayrılmıştı.

Astronot Meir, “Değişikliklere inanmak zor geliyor” dedi. Skrypochka ve Meir 205 gün, Morgan ise 272 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaydı. Uzaya çıkmadan önce sosyal mesafe, Kovid-19 ya da sokağa çıkma yasağı olmadan sokakta dolaşabilen astronotların ruhsal durumunun da yakından izleneceği belirtildi. Christina Koch ile Meir, ilk kadın uzay yürüyüşünü gerçekleştirmişti.

UUİ’DE KORONAVİRÜS ALARMI



9 Nisan’da astronotların UUİ’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesiste Evgeniy Mikrin isimli çalışanda koronavirüs çıktı. Bunun üzerine yeryüzünden 400 kilometre yükseklikteki UUİ’de virüs endişesi yaşanmaya başladı. 9 Nisan’daki uçuş öncesi Mirkin astronotlarla yakın temastaydı.