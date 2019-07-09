Uzaya gidecekti kazada öldü

Güney Afrikalı Mandlo Maseko, kıtada bir milyon kişi arasından uzay yolculuğuna çıkacak ilk siyah Afrikalı olarak seçildi. Kendisini “Pretorialı tipik bir kenar mahalle çocuğu” olarak tanımlayan 30 yaşındaki Maseko, geçtiğimiz cumartesi günü bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Maseko, 2013’te ABD’deki Lynx Apollo Uzay Akademisi’nin yarışmasını kazandıktan sonra “kıtanın gururu Afronot” olarak anılıyordu. 75 ülkeden adayların katıldığı dayanıklılık yarışmasında rakiplerini geride bırakan Maseko, 2015 yılında yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen 103 km'lik yörünge altı uzay uçuşuna katılacak 23 kişiden biri seçilmişti. Maseko’nun Lynx Mark II mekiğiyle çıkacağı yolculuğun tarihi henüz belirlenmemişti.

‘İlham kaynağı olacağım’

Pretoria’nın yoksul bir mahallesinde yaşayan 5 çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olan Maseko, “Amacım Afrikalı çocuklara ilham kaynağı olmak. Geçmişleri ne olursa olsun bir şeyi gerçekten isterlerse başarabileceklerini göstermek” demişti.