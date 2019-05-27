27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:53 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:53
Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı
Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Rus haber ajansı TASS´da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya´nın Plesetsk Uzay Üssü´nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23´te Plesetsk Uzay Üssü´nden başarılı bir şekilde fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.
(DHA)